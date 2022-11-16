Голливудский актёр Джим Керри прокомментировал введённые Россией санкции, запрещающие ему посещать РФ.
Россия внесла в санкционный список 100 граждан Канады, в том числе актёра звезду американского кино Джима Керри.
Актёр, известный по фильмам "Маска" и "Шоу Трумана", иронично высказался о наказании со стороны России.
"Боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию… но проблема 100 канадцев в этом сумасшедшем мире — пустяки! У нас всегда будет Париж", — выразил свою позицию Джим Керри.
Писатель Захар Прилепин ранее объяснил, чем именно провинился Джим Керри перед Россией.
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