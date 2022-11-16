Народный артист России Александр Буйнов более 30 лет находится в законном браке с Еленой Гутман. По словам музыканта, их отношения настолько крепкие благодаря постоянным скандалам, которые добавляют огня и поддерживают страсть.
Буйнов признался, что привык к горячему нраву жены, и отметил, что Гутман может применить силу и ударить.
"Мы с ней ругаемся и дерёмся. А что? Так должно быть! Бывало, отбиваюсь от неё и смешно так. Думаю, слава богу, что она не занималась кикбоксингом", — цитирует его слова "Экспресс газета".
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.