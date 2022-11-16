Михаил Шац* пожаловался на тяжёлую жизнь за границей: "Хочу под Питер"

Михаил Шац* и его старшая дочь переехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Артист начал активно изучать иврит, но всё ещё думает о своей родине. Он признал, что не знает, когда сможет вернуться в Россию.

"Угнетает, что скоро Новый год и я начинаю думать: "Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик", но нет… Вот такие вещи периодически накатывают", — цитирует слова шоумена "СтарХит".

Шац* пытается побороть свою тоску по родине максимальной нагрузкой, чтобы не отвлекаться на "эмоциональные горки", которые он преодолевает уже восемь месяцев.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.