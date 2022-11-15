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Актёр Юрий Батурин призвал живущих на Украине родителей к примирению

Шоу-бизнес

Артист Юрий Батурин признался, что сначалом СВО перестал общаться с родителями, живущими на Украине. По его словам, они считают его предателем из-за его поддержки спецоперации.

Актёр Юрий Батурин призвал живущих на Украине родителей к примирению

По словам актёра, несмотря на разрыв в общении, он ежедневно думает о родителях. В эфире "Новых русских сенсаций" на НТВ Юрий обратился к родным и признался в тёплых чувствах.

"Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе… Мама, всё будет хорошо, не волнуйся. Ты ещё приедешь в Москву с отцом, мы ещё погуляем, и я приеду на Украину, привезу своего сына, покажу ему все те места, где я в детстве бегал босиком", — сказал артист.

Он обратился и лично к отцу, подчеркнув, что благодаря ему у артиста есть надежда на примириение.

"Ты же знаешь, о чём я думаю и что я говорю, и что я делаю и для чего. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим", — признался Батурин.

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Автор: Элиза Ибрагимова
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