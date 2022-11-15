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Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что его сын не намерен скрываться от мобилизации

Шоу-бизнес

Народный артист России Дмитрий Харатьян в интервью для YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" заявил, что не намерен "отмазывать" своего 24-летнего сына Ивана от мобилизации.

"Он не служил. <…> Сын не получил пока повестки, но если получит, то пойдёт", — сказал актёр.

По его словам, такое решение Иван собирается принять сам. Дмитрий признался, что уверен в этом, поскольку хорошо знает своего сына и не раз обсуждал с ним тему СВО. В случае необходимости Иван готов выполнить свой долг.

"Я не собираюсь его отмазывать", — заявил звезда "Гардемаринов".

Помимо сына у Харатьяна есть дочь Александра, которая является гражданкой Швеции и проживает в Стокгольме.

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Автор: Элиза Ибрагимова
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