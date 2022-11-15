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Суд выселил из квартиры в Москве актрису Юлию Ауг, осудившую СВО на Украине

Шоу-бизнес

52-летнюю актрису Юлию Ауг и её дочь Полину Золотухину выселили из однокомнатной квартиры в Москве. Решение о выселении было принято судом по заявлению свекрови артистки, сообщает Телеграм-канал Mash.

Суд выселил из квартиры в Москве актрису Юлию Ауг, осудившую СВО на Украине

"Повод — поддерживает ВСУ, не ухаживает за бабушкой и вообще ей не нужна однушка в Митино", — говорится в сообщении канала.

По данным источника, в своём заявлении 74-летняя свекровь обвинила Юлию в отказе общаться с родственниками после смерти супруга. Заявительница утверждает, что невестка покинула РФ и уехала в Эстонию, осудив СВО на Украине.

"Со слов женщины, Юлия не уважает старших, не навещает их и вместе с дочкой Полиной ведёт паразитарный образ жизни", — цитирует канал доводы свекрови.

Суд удовлетворился аргументами и выписал исполнительницу роли Елизаветы I вместе с дочерью из квартиры. Сама артистка на эту жилплощадь особо не претендовала. Уже в течение полугода она проживает на балтийских берегах.

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Автор: Элиза Ибрагимова
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