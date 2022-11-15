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SHAMAN заявил, что не обижается на критику со стороны Собчак и Гудкова

Шоу-бизнес

За три месяца клип на песню "Я русский" набрал больше 20 миллионов просмотров. Композицию SHAMANа до сих пор активно обсуждают в Сети. Однако некоторые представители российского шоу-бизнеса не оценили творчество исполнителя.

SHAMAN заявил, что не обижается на критику со стороны Собчак и Гудкова

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала фразу: "Я русский всему миру назло" и отметила, что не понимает, почему Россия должна себя противопоставлять.

SHAMAN прокомментировал мнение журналистки и поблагодарил её за продвижение творчества.

"Да, реакция необычная, но она имеет на неё полное право. Пусть Ксения и сказала обо мне что-то не очень лестное, зато еще столько людей узнали обо мне. За что ей премного благодарен", — отметил артист в беседе с изданием "ОК!".

Также певец не обижается и на Александра Гудкова, который снял пародию на песню "Я русский". Более того, SHAMAN уверен, что пародист является его поклонником.

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Автор: Мария Карева
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