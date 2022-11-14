Ксения Бородина заявила, что рада неудачам бывшего мужа Курбана Омарова

Ведущие нового шоу "Женский клуб" на ТНТ, одной из которых стала Ксения Бородина, обсуждают в эфире передачи насущные проблемы женщин. Очередной темой стал вопрос карьеры в жизни прекрасной половины человечества.

О том, как всё успеть и найти любимое дело, рассказала создатель "марафона желаний" Елена Блиновская. Она поделилась собственным жизненным опытом, благодаря которому у неё, многодетной матери, в жизни много интересных дел, а также остаётся время на себя любимую. Елена подчеркнула, что у неё всегда есть час времени на медитацию.

"А у меня найти аккаунт бывшего и радоваться, что у него всё хреново", — пошутила в ответ на это Бородина.

Напомним, что Ксения развелась с Курбаном Омаровым в прошлом году. Сейчас пара не общается, но иногда высказывается друг о друге в социальных сетях, передаёт Starhit.ru.