Ольга Бузова с детьми Филиппа Киркорова сходила на премьеру мультфильма в Москве

В московском киноцентре "Октябрь" прошёл закрытый показ мультфильма "Чинк: хвостатый детектив", первыми зрителями которого стали звёзды российского шоу-бизнеса с детьми.

Так, среди посетителей были замечены Анфиса Чехова с сыном Соломоном, Эвелина Блёданс с сыном Семёном. А вот дети певца Филиппа Киркорова Алла Виктория и Мартин Кристен пришли на премьеру в компании Ольги Бузовой, которая, передав привет звёздному отцу детей, сообщила, что компания у них чудесная.

Героев нового анимационного фильма озвучили Александр Олешко, Мирослава Карпович, Иван Чабан и другие артисты. Музыку к картине написал DJ Грув, который также посетил показ, передаёт "Русская теленеделя".