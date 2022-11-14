В московском киноцентре "Октябрь" прошёл закрытый показ мультфильма "Чинк: хвостатый детектив", первыми зрителями которого стали звёзды российского шоу-бизнеса с детьми.
Так, среди посетителей были замечены Анфиса Чехова с сыном Соломоном, Эвелина Блёданс с сыном Семёном. А вот дети певца Филиппа Киркорова Алла Виктория и Мартин Кристен пришли на премьеру в компании Ольги Бузовой, которая, передав привет звёздному отцу детей, сообщила, что компания у них чудесная.
Героев нового анимационного фильма озвучили Александр Олешко, Мирослава Карпович, Иван Чабан и другие артисты. Музыку к картине написал DJ Грув, который также посетил показ, передаёт "Русская теленеделя".
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