В Сети опубликовано видео выступления 15-летней дочери певицы Юлии Началовой

В минувшие выходные в Москве были ознаменованы открытием Недели моды Estet Fashion Week, в рамках которой первые дизайнеры уже представили свои коллекции.

До начала показов перед гостями состоялось выступление 15-летней дочери покойной Юлии Началовой Веры Алдониной. Девушка пока не решила, свяжет ли с музыкой свою будущую жизнь. По словам её дедушки Виктора Началова, внучка всё своё время посвящает учёбе и подготовке к ЕГЭ, передаёт Woman.ru.

Для выступления Вера выбрала композицию, исполненную её мамой четыре года назад на этой же церемонии. Перед гостями прозвучала песня I Have Nothing из репертуара Уитни Хьюстон.





