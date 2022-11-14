В минувшие выходные в Москве были ознаменованы открытием Недели моды Estet Fashion Week, в рамках которой первые дизайнеры уже представили свои коллекции.
До начала показов перед гостями состоялось выступление 15-летней дочери покойной Юлии Началовой Веры Алдониной. Девушка пока не решила, свяжет ли с музыкой свою будущую жизнь. По словам её дедушки Виктора Началова, внучка всё своё время посвящает учёбе и подготовке к ЕГЭ, передаёт Woman.ru.
Для выступления Вера выбрала композицию, исполненную её мамой четыре года назад на этой же церемонии. Перед гостями прозвучала песня I Have Nothing из репертуара Уитни Хьюстон.
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