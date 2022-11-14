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Дибров едва не стал жертвой теракта в Турции: оказался рядом с местом взрыва

Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой чудом не попали в эпицентр взрыва в Стамбуле, отдыхая в Турции.

Свой 63-й день рождения телеведущий Дмитрий Дибров решил отметить в Турции в компании супруги Полины. Отдых едва не обернулся для семьи трагедией.

Жена ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером?" рассказала, что они прогуливались на улице Таксим Истикляль, где прогремел взрыв, незадолго до страшных событий. Позже супруги узнали о теракте.

"Просто кошмар. Сейчас на улице военная техника, все оцеплено и над головами летают вертолёты", — поделилась своими эмоциями супруга Диброва.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о жертвах теракта на туристической улице Стамбула.

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Автор: Елена Былкина
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