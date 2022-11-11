Киркоров встал на защиту Пугачёвой: оставьте в покое мать и бабушку

Король российской эстрады Филипп Киркоров решил защитить от нападок общественности свою бывшую супругу, певицу Аллу Пугачёву.

По мнению Киркорова, ни у кого нет права обсуждать или осуждать великую артистку.

"Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она — гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли", — заявил Киркоров в ходе интервью для YouTube-канала "Алена, блин!".

Артист напомнил, что был мужем Пугачёвой в течение десяти лет, поэтому "очень хорошо" её знает и понимает, почему она ведёт себя именно так.