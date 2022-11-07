Милохин объяснил свой уход из "Ледникового периода": просто не хотел это делать

Тиктокер Даня Милохин впервые после своего отказа продолжать участие в шоу "Ледниковый период" лично объяснил причины своего поступка.

Юный блогер рассказал в своих соцсетях, что главное, что мешало ему продолжать радовать зрителей новыми выступлениями на льду — отсутствие желания двигаться в этом направлении.

Милохин отметил, что когда он только встал на коньки год назад в рамках прошлого сезона ледового шоу, ему нравился процесс обучения и подготовки к выступлениям, потому что это было для него "что-то новое".

"Я не могу делать то, что я не хочу делать. В том году я с удовольствием занимался "Ледниковым периодом", потому что это для меня было что-то новое. Мне было круто, мне было интересно. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им, что, возможно, будьте готовы, что я свалю", — объяснил Милохин.

В заключение тиктокер попросил у своих фанатов прощение за то, что решил покинуть шоу, в котором катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.