Сенатор и мать тележурналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова отказалась давать какие-либо комментарии относительно приезда своей дочери на родину.
Ранее 7 ноября СМИ распространили информацию о возвращении Собчак в Россию, сообщив, что накануне блогер перешла через пограничный пункт пропуска в Псковской области "Бурачки", попав на территорию РФ пешком.
Нарусова назвала эту информацию слухами, отказавшись что-либо добавлять по этому вопросу.
"Я слухи не комментирую", — заявила Нарусова в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее мать тележурналистки сама заверяла, что её дочь Ксения Собчак собирается вернуться в Москву в самом ближайшем будущем.
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