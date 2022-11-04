Фигуристке Евгении Медведевой, на какое-то время оставшейся без партнёра на шоу "Ледниковый период", подобрали новую пару.
Теперь выступать вместе с прославленной спортсменкой будет актёр Фёдор Федотов, сообщает "Спорт-Экспресс".
Федотов в предыдущем сезоне проекта выступал с золотой медалисткой Олимпиады в Сочи-2014 Татьяной Волосожар, с которой они и стали победителями шоу.
Предыдущий партнёр Медведевой, тиктокер Даня Милохин, объявил о своём уходе из "Ледникового периода" 25 октября, объяснив своё решение усталостью и непониманием смысла в своём дальнейшем участии.
Новый, восьмой выпуск ледового проекта, в котором Медведеву можно будет увидеть уже с новым партнёром, будет сниматься 5 ноября.
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