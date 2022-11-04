Медведевой подобрали нового партнёра взамен ушедшего Дани Милохина

Фигуристке Евгении Медведевой, на какое-то время оставшейся без партнёра на шоу "Ледниковый период", подобрали новую пару.

Теперь выступать вместе с прославленной спортсменкой будет актёр Фёдор Федотов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Федотов в предыдущем сезоне проекта выступал с золотой медалисткой Олимпиады в Сочи-2014 Татьяной Волосожар, с которой они и стали победителями шоу.

Предыдущий партнёр Медведевой, тиктокер Даня Милохин, объявил о своём уходе из "Ледникового периода" 25 октября, объяснив своё решение усталостью и непониманием смысла в своём дальнейшем участии.

Новый, восьмой выпуск ледового проекта, в котором Медведеву можно будет увидеть уже с новым партнёром, будет сниматься 5 ноября.