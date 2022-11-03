По словам российского певца Юрия Антонова, информация о том, что он уехал из России — правда.
Однако артист уточнил, что покинул страну он для того, чтобы пройти лечение, а вернуться на родину собирается уже в ближайший понедельник.
"На лечение. Какая разница куда [еду]? Почему я должен вам докладывать? Нет, [ненадолго]. В понедельник буду уже в Москве", — сказал Антонов в разговоре с изданием LIFE.
Ранее сообщалось, что 77-летний Антонов уже несколько лет страдает от последствий травмы ноги. Певцу не помогла ни проведённая год назад операция в Австрии, ни лечение, предложенное российскими медиками. Поэтому этой осенью Антонов вновь решил обратиться за помощью к врачам за рубежом.
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