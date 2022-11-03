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Бутусов о конфликте на Украине: дьявольский заговор против человечества

Шоу-бизнес

Российский певец Вячеслав Бутусов считает, что ситуация, которая происходит на Украине, это "дьявольский заговор против человечества". По его слова, человеку не под силу организовать подобное.

Бутусов о конфликте на Украине: дьявольский заговор против человечества

"Это именно чудовищно, потому что человеку не под силу заварить эту "кашу". У человека нет сил ни физических и психических, чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества. Поэтому я это называю дьявольским действием", — приводит его слова РИА Новости.

Бутусов пояснил, что на протяжении 61 года его не покидает чувство непрекращающихся войн.

"Вот, я родился в 1961 году, и в моей жизни происходит непрерывная война: Карибский кризис, Вьетнам и так далее", — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что террористическую атаку на корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда в акватории Севастополя совершили "люди доброй воли".

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Автор: Елена Ивченко
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