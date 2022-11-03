Бутусов о конфликте на Украине: дьявольский заговор против человечества

Российский певец Вячеслав Бутусов считает, что ситуация, которая происходит на Украине, это "дьявольский заговор против человечества". По его слова, человеку не под силу организовать подобное.

"Это именно чудовищно, потому что человеку не под силу заварить эту "кашу". У человека нет сил ни физических и психических, чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества. Поэтому я это называю дьявольским действием", — приводит его слова РИА Новости.

Бутусов пояснил, что на протяжении 61 года его не покидает чувство непрекращающихся войн.

"Вот, я родился в 1961 году, и в моей жизни происходит непрерывная война: Карибский кризис, Вьетнам и так далее", — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что террористическую атаку на корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда в акватории Севастополя совершили "люди доброй воли".