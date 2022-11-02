Горбань про движение чайлдфри: "Это личное дело каждого"

Актриса Майя Горбань заявила, что абсолютно нормально относится к движению чайлдфри.

Молодая актриса Майя Горбань снималась в таких сериалах как "Кухня", "Можно мне тебя обнять", "Сестра моя, Любовь" и "Теорема Пифагора". Съёмки в сериалах она совмещает со службой в Московском театре сатиры.

В беседе с argumenti.ru актриса рассказала про свою героиню в театральной постановке "Этот ребёнок". Она исполняет роль женщины, которая отдала своего ребёнка соседям. По словам Горбань, она старается понять героиню, но считает её поступок чудовищным.

"Но главное — она не бросает своего ребёнка, она передаёт его благополучным людям в надежде, что его судьба сложится хорошо", — сказала актриса.

По словам Горбань, она нормально относится к движению чайлдфри. Актриса подчеркнула, что это личное дело каждого, заводить ли им детей, выходить ли замуж и т. д.

"Я хочу детей, но кто знает, как у меня всё сложится. Надеюсь, меня правильно поймут, я и к официальному браку отношусь положительно, ведь это тоже движение вперёд", — сказала Горбань.

Актриса пожаловалась, что ей не нравится отношение к внешности у киноделов. По её словам, актёрам часто отказывают в работе лишь потому, что они не подходят внешне.

"А вообще, мне нравится хорошо выглядеть просто для себя. Даже в самые тёмные, депрессивные времена не надо запускать себя и квартиру", — заявила актриса.