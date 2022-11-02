Басков со слезами на глазах высказался о военных России: великие герои!

Российский певец Николай Басков посетил госпиталь с ранеными российскими солдатами. Со слезами на глазах он рассказал, как в одной из палат на третьем этаже командир батальона попросил о встрече с певцом.

"Я зашёл в палату, у него одна нога была ампутирована. Он говорит мне: "Можно я вас обниму?" Я ему говорю: "Да это я вас должен обнимать! Меня за что?" - рассказал он в эфире программы "Жизнь и судьба" Борису Корчевникову.

Басков высоко оценил действия российских военнослужащих, заявив, что они сегодня делают всё возможное, чтобы граждане России мирно жили, развлекались и наслаждались жизнью.

"Наши военные — великие герои!" — заключил он.

Ранее певец призвал власти решать вопрос со сбежавшими из РФ артистами.