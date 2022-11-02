Певица Приходько рассказала, что не может простить Меладзе из-за грязной истории

35-летняя российская певица Анастасия Приходько рассказала, почему до сих пор не может простить Константина Меладзе. Артистку мучают панические атаки. Детали Приходько не раскрыла, сообщив, что, возможно, в преклонном возрасте она сможет рассказать правду.

"Я не боюсь её рассказывать, просто она очень грязная. Грязнее истории Оли Поляковой и Ани Лорак… У меня психологическая травма. Наверное, на всю жизнь останется, она очень болит. <…> Я не буду ничего комментировать, но эта история — ящик Пандоры", — цитирует слова певицы StarHit.

Приходько уточняет, что домогательств в интимном плане не было, но история может вызвать жалость, а она не любит, когда её жалеют. Сложный период в жизни певицы длился год (с 2009 по 2010), как раз в этот период она представляла РФ на "Евровидении".

"Не навру, если скажу, что потом вылезала из этой истории лет пять. Как только начинаю об этом говорить, внутри трясет. Все мои панические атаки оттуда. Сейчас на общем фоне они усилились, могу внезапно потерять сознание", — призналась Приходько.