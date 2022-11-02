Телеведущий Андрей Норкин стал гостем в студии своего коллеги Владимира Соловьёва. В эфире ток-шоу он раскритиковал представителей российского шоу-бизнеса, которые покинули страну на фоне конфликта на Украине.
Журналист также предложил заменить "этот шлак" на более молодых и талантливых артистов.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.