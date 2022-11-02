Норкин назвал "шлаком" сбежавших из РФ артистов и предложил их заменить

Телеведущий Андрей Норкин стал гостем в студии своего коллеги Владимира Соловьёва. В эфире ток-шоу он раскритиковал представителей российского шоу-бизнеса, которые покинули страну на фоне конфликта на Украине.

Журналист также предложил заменить "этот шлак" на более молодых и талантливых артистов.