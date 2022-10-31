Представитель Киркорова прокомментировала инцидент между певцом и журналисткой

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что журналистка, которой грубо ответил народный артист России, не обиделась на певца.

"Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли", — сказала Успенская в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru сообщила об инциденте между Киркоровым и журналисткой во время короткого интервью за кулисами гала-концерта. У певца спросили, привозит ли он что-то памятное из поездок. Артист ответил, что предпочитает привозить из путешествий меню ресторанов. После этого между Киркоровым и журналисткой произошёл следующий диалог:

— Тырите?

— А?

— Тырите?

— Пошла ты в ж…!