Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что журналистка, которой грубо ответил народный артист России, не обиделась на певца.
"Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли", — сказала Успенская в беседе с РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru сообщила об инциденте между Киркоровым и журналисткой во время короткого интервью за кулисами гала-концерта. У певца спросили, привозит ли он что-то памятное из поездок. Артист ответил, что предпочитает привозить из путешествий меню ресторанов. После этого между Киркоровым и журналисткой произошёл следующий диалог:
— Тырите?
— А?
— Тырите?
— Пошла ты в ж…!
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.