Пугачёву и Макаревича лишат звания народного артиста

В Министерстве культуры подготавливают законопроект, который позволит лишить звания народного артиста Аллу Пугачёву и Андрея Макаревича.

Также отобрать звание планируют у других деятелей культуры, которые негативно высказались об спецоперации на Украине и выехавших со страны. Так, эта участь может постичь Максима Галкина, Семёна Слепакова и других представителей шоу-бизнеса.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов призвал сообщество не обращать внимания на "старуху, брызжущую ядом", говоря о высказывании Пугачёвой.