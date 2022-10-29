В Министерстве культуры подготавливают законопроект, который позволит лишить звания народного артиста Аллу Пугачёву и Андрея Макаревича.
Также отобрать звание планируют у других деятелей культуры, которые негативно высказались об спецоперации на Украине и выехавших со страны. Так, эта участь может постичь Максима Галкина, Семёна Слепакова и других представителей шоу-бизнеса.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов призвал сообщество не обращать внимания на "старуху, брызжущую ядом", говоря о высказывании Пугачёвой.
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