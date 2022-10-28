Шахназаров считает, что Собчак скоро вернётся обратно

Журналист Михаил Шахназаров высказался по поводу дальнейших действий своей коллеги Ксении Собчак, которая на днях в спешном порядке уехала из России, и пересекла границу Литвы по израильскому паспорту.

Шахназаров убеждён, что Собчак уже совсем скоро вернётся обратно в Москву, причём сделает это в своём стиле, то есть очень уверенно.

"Скоро вернется в Россию. За извинениями. Еще и встретят с почестями", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Собчак уехала из РФ после того, как стало известно о задержании её коммерческого директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве больших денежных сумм.