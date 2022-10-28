Веденеева потеряла возможность платить за свою заграничную недвижимость

Телеведущая Татьяна Веденеева рассказала о появившихся сложностях с жильём за границей.

Как объяснила знаменитость, антироссийские санкции лишили её возможности оплачивать счета за коммунальные услуги, начисляемые за заграничную недвижимость.

"В Латвии у меня наследственная квартира, я за нее ничего не платила. Жилье во Франции мне подарил муж. У меня есть счет: пока деньги там не закончились, я могу оплачивать коммуналку за эти две квартиры. Когда закончатся средства, возникнет большой вопрос: что делать дальше?" — спросила Веденеева, которую цитирует "МК".

Телеведущая добавила, что у неё не получится выехать за рубеж в ближайшее время для того, чтобы пополнить счета. Думать о продаже своих квартир за границей Веденеева не хочет, потому что надеется, что санкции против РФ рано или поздно будут сняты.