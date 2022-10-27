Астролог Бородина сделала прогноз о будущем Собчак: "Это только самое начало"

Телеведущая Ксения Собчак спешно покинула Россию после обыска в её доме в Подмосковье и задержания коммерческого директора Кирилла Суханова. СМИ сообщают, что сейчас журналистка находится в Литве, куда она въехала по своему израильскому паспорту.

Таролог Алла Бородина уверена, что произошедшее — только начало в череде захватывающих перепетий в жизни Собчак.

"С 2022 года все ой как непросто крутится у нее! То, что вчера случилось — только самое начало, только первый звоночек. Дальше будет интереснее", — поделилась своим прогнозом Бородина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Астролог отметила, что Собчак — сильная, хотя и несколько неуравновешенная личность. Бородина объяснила происходящее в жизни блогера её нестабильной звездой удачи, которая делает её жизнь похожей на настоящие качели.

"Удача у Собчак скачет просто как подбитая лошадка. Только человек выдохнул, и бац! Снова вниз", — завершила своё предсказание таролог.