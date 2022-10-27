Милохина на "Ледниковом периоде" может заменить актёр Рогачёв

Новым партнёром прославленной фигуристки Евгении Медведевой на шоу "Ледниковый период" может стать молодой актёр Антон Рогачёв. Такой информацией поделилось интернет-издание Super.

После того, как тиктокер Даня Милохин совершенно неожиданно решил прекратить своё участие в проекте, сославшись на усталость, Медведевой в экстренном порядке пришлось искать нового партнёра вместе ненадежного блогера.

Источник утверждает, что на тренировке "Ледникового периода" появился 21-летний Рогачёв, который что-то обсуждал с руководителем проекта Ильёй Авербухом. Журналисты не исключают, что внешне похожим на Милохина Рогачёвым вполне могут заменить отказавшегося от дальнейшего участия тиктокера.