Мария Шукшина укорила шоумена Даню Милохина за отказ продолжать участие в шоу "Ледниковый период".

Актриса считает, что Милохин ведёт себя инфантильно.

"Типичный представитель поколения инфантилов, ни за что не отвечающих, относящихся к жизни как к празднику и игре, в погоне за лёгким рублём и славой, "герой нашего времени" с подачи Сбера не оправдал ожиданий своих кукловодов, сдулся", — написала заслуженная артистка России в своём микроблоге