Мария Шукшина укорила шоумена Даню Милохина за отказ продолжать участие в шоу "Ледниковый период".
Актриса считает, что Милохин ведёт себя инфантильно.
"Типичный представитель поколения инфантилов, ни за что не отвечающих, относящихся к жизни как к празднику и игре, в погоне за лёгким рублём и славой, "герой нашего времени" с подачи Сбера не оправдал ожиданий своих кукловодов, сдулся", — написала заслуженная артистка России в своём микроблоге
Ранее Мария Шукшина опубликовала упрёки в адрес Ксении Собчак, спасающейся в Литве от уголовного преследования по делу "Ростеха".
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