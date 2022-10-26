Верку Сердючку привлекут к ответственности за исполнение русской песни во Львове

Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, исполнил свой хит на русском языке во Львовской области, несмотря на действующий в регионе запрет русскоязычной культуры в публичном пространстве.

Выступление артиста вместе с группой состоялось в ресторане "Kilinski" во время свадебного банкета. Исполнение русскоязычной песни "Я не поняла" попало в Сеть, и теперь у Данилко могут возникнуть проблемы.

Запрет на "публичное использование русскоязычного культурного продукта" действует во Львовской области уже с 2018 года. Как заявил депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета, нарушение запрета, совершённого в указанном ресторане, будет рассмотрено в ходе ближайшего заседания специальной комиссии. В соответствии с принятым ею решением в Национальную полицию будет отправлено депутатское обращение, пишет "Подмосковье сегодня".