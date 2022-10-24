Девушку отстранили от участия в вокальном шоу "Голос" в Финляндии, так как у неё, кроме финского, был ещё и российский паспорт. Об этом сообщило местное телевидение.
Телеканал и продюсеры пригласили участницу обратно, после того как эта история стала достоянием гласности, однако она отказалась.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.