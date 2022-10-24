В Финляндии от участия в шоу "Голос" отстранили девушку с российским паспортом

Девушку отстранили от участия в вокальном шоу "Голос" в Финляндии, так как у неё, кроме финского, был ещё и российский паспорт. Об этом сообщило местное телевидение.

Телеканал и продюсеры пригласили участницу обратно, после того как эта история стала достоянием гласности, однако она отказалась.