Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ снимают американские гаубицы M777 с Купянского направления из-за дефектов
Экс-разведчик США Риттер: манёвры России в Херсоне стали сигналом для Запада
The Hill: Путин готовит Западу и Украине неприятный сюрприз на Хэллоуин
Появилось видео с эвакуацией раненого Семёна Пегова
Генерал США Холт заявил, что после переизбрания Цзиньпина "будет жёстко"
Рожин: Пегов подорвался на противопехотной мине, у него открытые переломы
Генштаб ВСУ: армия России атакует в районе Бахмута и Авдеевки
Киев заявил о больших потерях в зелёной энергетике
Кедми назвал участок между Приднестровьем и Белоруссией слабым местом Украины

Валя Карнавал о подготовке к свадьбе: "Это так странно, но очень интересно"

Шоу-бизнес

Валя Карнавал рассказала своим подписчикам, что недавно впервые примерила свадебное платье.

Валя Карнавал о подготовке к свадьбе: "Это так странно, но очень интересно"

Роман блогеров Вали Карнавал и Саши Стоуна начался около года назад. Молодые люди познакомились во время проекта "Звёзды в Африке", а через два месяца Стоун уже сделал Карнавал предложение. Вчера девушка рассказала подписчикам, что впервые поехала смотреть свадебные платья.

"Это так странно, ребята! Я примерила свадебное платье, на меня надели фату. Я стою, смотрю в зеркало, и единственная мысль в моей голове была: я недавно впервые в жизни шла в школу, я впервые в жизни садилась за школьную парту на первое сентября. А тут я стою, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что вот я уже и невеста. Это так странно, очень интересно!" — сказала Карнавал.

После примерки девушка пришла к выводу, что будет шить платье на заказ. По её словам, она поняла, какой силуэт платья ей идёт и каким она видит его.

Саша Стоун также заявлял, что они активно занимаются подготовкой торжества. Он рассказал, что праздник пройдёт в узком кругу и подальше от телекамер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова
Популярное
Мир. Новости мира
Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ

Украинские солдаты в ряде подразделений начали получать термобельё. При ближайшем рассмотрении бирок выяснилось, что "приехало" оно из Узбекистана.

Узбекистан "отблагодарил" Россию за всю помощь сразу - он теперь "утепляет" ВСУ
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Силовые структуры
Генерал Полько заявил, что новая тактика ВС России в СВО даёт хорошие результаты
Мир. Новости мира
Лосев: Казахстан скоро поймёт, каких глупостей наворотил в отношениях с Россией
Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева
Военные новости
Бойцы ВСУ плачутся в соцсетях, кляня "мясные штурмы укрепрайонов" под Херсоном
Силовые структуры
Укрэнерго: масштаб повреждений ударов 22 октября превышает все прошлые
CBS News: элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится к бою на границе Украины
Силовые структуры
CBS News: элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится к бою на границе Украины
Последние материалы
The Hill: Путин готовит Западу и Украине неприятный сюрприз на Хэллоуин
Появилось видео с эвакуацией раненого Семёна Пегова
Генерал США Холт заявил, что после переизбрания Цзиньпина "будет жёстко"
Рожин: Пегов подорвался на противопехотной мине, у него открытые переломы
Генштаб ВСУ: армия России атакует в районе Бахмута и Авдеевки
Киев заявил о больших потерях в зелёной энергетике
Кедми назвал участок между Приднестровьем и Белоруссией слабым местом Украины
The New Yorker: Пентагон ответил отказом на просьбу Киева насчёт РСЗО HIMARS
Психолог Уолкер: в женском парике ездить по городу на велосипеде безопаснее, чем в шлеме
WarGonzo: военкор Семён Пегов ранен под Донецком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников