Валя Карнавал о подготовке к свадьбе: "Это так странно, но очень интересно"

Валя Карнавал рассказала своим подписчикам, что недавно впервые примерила свадебное платье.

Роман блогеров Вали Карнавал и Саши Стоуна начался около года назад. Молодые люди познакомились во время проекта "Звёзды в Африке", а через два месяца Стоун уже сделал Карнавал предложение. Вчера девушка рассказала подписчикам, что впервые поехала смотреть свадебные платья.

"Это так странно, ребята! Я примерила свадебное платье, на меня надели фату. Я стою, смотрю в зеркало, и единственная мысль в моей голове была: я недавно впервые в жизни шла в школу, я впервые в жизни садилась за школьную парту на первое сентября. А тут я стою, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что вот я уже и невеста. Это так странно, очень интересно!" — сказала Карнавал.

После примерки девушка пришла к выводу, что будет шить платье на заказ. По её словам, она поняла, какой силуэт платья ей идёт и каким она видит его.

Саша Стоун также заявлял, что они активно занимаются подготовкой торжества. Он рассказал, что праздник пройдёт в узком кругу и подальше от телекамер.