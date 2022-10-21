Дзюник: на жизни Баскова и Бузовой попадание под санкции Украины не скажется

Внесённые президентом Владимиром Зеленским в санкционный список Украины Николай Басков и Ольга Бузова ничего не теряют от этого факта, уверен продюсер Леонид Дзюник. Однако артисты и ранее не были замечены в частых гастролях в Незалежную.

"Коля Басков — ну какой от него вред Украине? Неужели Коля Басков купил себе дом там? Смешно же! Что касается Бузовой — да она даже не знает, где это находится. Никаких особенных переживаний у них не будет. Басков — умница, он уже давно свою позицию доказал. Бузова же просто за компанию в этот список попала", — заявил продюсер в беседе с Blitz+.