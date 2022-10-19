Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Эксперт Хатылев: задача ВС РФ — уничтожить военный интернет Starlink на Украине
В компаниях Пригожина идут обыски – Brief
Сенатор Бондарев: власти не привлекут срочников к СВО из-за военного положения
Клинцевич заявил, что военное положение не грозит новой волной мобилизации
Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на видео
Политолог Кашин: можно ожидать динамики на других участках фронта, кроме Херсона
Полковник запаса: при военном положении ужесточается наказание за преступления
Кадыров: нужно стереть в порошок тех, кто отдаёт приказы в Киеве
Врачи Ставрополья: для повышения иммунитета нужно есть продукты с пробиотиками

Вера Брежнева сменила псевдоним на Vera и записала песню на украинском языке

Шоу-бизнес

Впервые за свою музыкальную карьеру покинувшая РФ певица Вера Брежнева записала видеоклип на украинскую песню "Вышиванка". До начала специальной военной операции на Украине экс-солистка ВИА "Гра" исполняла песни на русском языке.

Композиция спета в дуэте с с украинской артисткой Tayanna. При этом Брежнева сменила своё сценическое имя и назвалась Vera. Некоторые слова песни певица читает с листа.

"[Песня] зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней", — прокомментировала артистка в своём новом YouTube-канале.

Напомним, что Брежнева покинула РФ и отписалась в соцсетях от многих звёзд российского шоу-бизнеса.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.

Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Силовые структуры
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Силовые структуры
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Рогов: Киев отказывается забирать тела погибших солдат ВСУ в Запорожской области
Сергей Лебедев Вторжение в СССР нужно было Гитлеру для спасения своего режима Сергей Лебедев Александр Приходько Сможет ли "Бест Вей" отстоять будущее жилищной потребкооперации в России? Александр Приходько Анжела Якубовская 11 ноября на сцене "Школы современной пьесы" пройдёт творческий вечер Елены Санаевой Анжела Якубовская
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Мир. Новости мира
Санду заявила, что Молдавия готовит новое наступление в Приднестровье
Суровикин: Киев может применить запрещённые методы войны под Херсоном
Силовые структуры
Суровикин: Киев может применить запрещённые методы войны под Херсоном
Последние материалы
В компаниях Пригожина идут обыски – Brief
Вера Брежнева сменила псевдоним на Vera и записала песню на украинском языке
Сенатор Бондарев: власти не привлекут срочников к СВО из-за военного положения
Клинцевич заявил, что военное положение не грозит новой волной мобилизации
Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на видео
Месть Вашингтона: "Большая семёрка" взялась за раскол ОПЕК+
Политолог Кашин: можно ожидать динамики на других участках фронта, кроме Херсона
Полковник запаса: при военном положении ужесточается наказание за преступления
Кадыров: нужно стереть в порошок тех, кто отдаёт приказы в Киеве
Политолог: нам придётся проводить вторую мобилизацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников