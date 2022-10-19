Впервые за свою музыкальную карьеру покинувшая РФ певица Вера Брежнева записала видеоклип на украинскую песню "Вышиванка". До начала специальной военной операции на Украине экс-солистка ВИА "Гра" исполняла песни на русском языке.
Композиция спета в дуэте с с украинской артисткой Tayanna. При этом Брежнева сменила своё сценическое имя и назвалась Vera. Некоторые слова песни певица читает с листа.
"[Песня] зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней", — прокомментировала артистка в своём новом YouTube-канале.
Напомним, что Брежнева покинула РФ и отписалась в соцсетях от многих звёзд российского шоу-бизнеса.
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