Публицист Антонов: российский шоу-бизнес нуждается в патриотизме

У российского шоу-бизнеса есть шанс на спасение, вопреки многочисленным сетованиям на нехватку талантливых отечественных музыкантов и исполнителей.

Такое мнение высказал первый вице-президент Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей РФ Андрей Антонов. Со сдержанным оптимизмом он отреагировал на слова российской певицы Ольги Кормухиной, заявившей недавно, что на российском шоу-бизнесе можно ставить "жирный крест". Публицист отметил, что шоу-бизнес в Россию пришёл из США и по своей сути является подражанием, а "идущие сзади никогда не станут первыми".

Кроме того, шоу-бизнес как явление в его современном виде чужд россиянам, поскольку не отвечает их потребностям и интересам.

"В настоящее время российская эстрада нуждается в определённой эволюции в сторону патриотизма, исторической памяти и народности. А лучшие народные явления и произведения обязательно должны присутствовать на российской эстраде", — приводят "Народные новости" мнение публициста.