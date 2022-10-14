На 73-м году жизни умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

На 73-м году жизни умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере", сообщает издание Deadline со ссылкой на агента артиста.

Настоящее имя артиста — Энтони Роберт Макмиллан, а свой псевдоним он взял в честь знаменитого джазового музыканта Джона Колтрейна. Причина смерти Колтрейна пока не сообщается.

Последние два года актёр проходил лечение от остеоартрита. Зарубежные СМИ писали, что в последнее время из-за болезни Колтрейн не мог самостоятельно передвигаться. Актёр запомнился многим зрителям благодаря своим ролям в фильмах "Гарри Поттер" и в британском сериале "Метод Крекера". Всего Колтрейн снялся в 147 фильмах и сериалах.

"Думаю поколение моих детей покажет "Гарри Поттера" своим детям. Наверно, они всё равно будут смотреть его через 50 лет. Жаль, что меня там не будет. Но зато Хагрид будет", — сказал Колтрейн в документальном фильме "Возвращение в Хогвартс".