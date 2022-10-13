Джордж Клуни: "Мне всё равно, если жена покрасит стену в жёлтый цвет"

Джордж Клуни рассказал, как 17-летняя разница в возрасте с женой Амаль влияет на их отношения.

До женитьбы на Амаль в 2014 году актёр носил титул самого завидного холостяка Голливуда. 61-летняя звезда "Билета в рай" имеет значительную разницу в возрасте со своей 44-летней женой. Однако актёр уверен, что это существенный плюс для их брака, пишет The Independent.

"У нас почти нет разногласий, — сказал недавно Клуни. — Ведь когда тебе 61 год, то ты смотришь на вещи немного по-другому".

Обладатель "Оскара" также сказал, что не сосредотачивается на тривиальных вещах, которые имели значение в молодости.

"Амаль хочет покрасить стену в жёлтый цвет. Если бы я был моложе, то сразу бы возмутился, отметив, что это неудачный выбор цвета. А теперь я просто говорю: "Мне все равно. Кого волнует, что стена желтая?"

Клуни отметил, что научился не беспокоиться о мелочах.