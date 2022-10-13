Живущая в Европе 10-летняя дочь Виктории Бони включилась в западный мейнстрим и заявила о своём желании выучить украинский язык.
Звезда "Дома-2" поведала, что как только она вернулась из своего горного путешествия, дочь Анджелина рассказала ей о стремлении освоить украинскую мову.
В Европе возрастает мода на всё украинское, в том числе и на язык Незалежной. Тренд затронул даже западных школьников. Кроме того, к украинцам в Европе относятся уважительно, тогда как русских там не жалуют.
Виктория Боня отметила, что нет ничего удивительного в стремлении ребёнка знать украинский язык, так как в крови девочки течёт украинская кровь. Девочка уже выучила несколько слов на языке своих предков.
Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.