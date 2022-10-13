Дочь Виктории Бони призналась, что мечтает выучить украинский язык

Живущая в Европе 10-летняя дочь Виктории Бони включилась в западный мейнстрим и заявила о своём желании выучить украинский язык.

Звезда "Дома-2" поведала, что как только она вернулась из своего горного путешествия, дочь Анджелина рассказала ей о стремлении освоить украинскую мову.

В Европе возрастает мода на всё украинское, в том числе и на язык Незалежной. Тренд затронул даже западных школьников. Кроме того, к украинцам в Европе относятся уважительно, тогда как русских там не жалуют.

Виктория Боня отметила, что нет ничего удивительного в стремлении ребёнка знать украинский язык, так как в крови девочки течёт украинская кровь. Девочка уже выучила несколько слов на языке своих предков.

Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.