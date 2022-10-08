Без вины виноватый: предательство Пугачёвой ударило по Резнику

Отдача от демарша Аллы Пугачёвой, которая, покидая Россию, громко хлопнула дверью, назвав россиян "быдлом" и "рабами", катком прошёлся по человеку, который ни разу ни единым словом не оскорбил ничьих патриотических чувств. И даже наоборот, поддерживает и СВО, и российского президента.

Известный поэт Илья Резник лишился львиной доли своих доходов из-за того, что песни в исполнении Примадонны сняты с ротации всех радиостанций: нет эфиров — нет авторских начислений.

И теперь, как признался журналистам Илья Рахмиэлевич, ему не только не на что содержать театры — один в Москве и два в Крыму, но и просто жить. Ведь авторские отчисления — единственный источник дохода его семьи.

"Скажите, что мне теперь делать? Я должен нищим быть? Спонсоров же у меня нет, нам никто не помогает", — говорит мэтр.

По его словам, запрет на песни в исполнении уехавших артистов, несправедлив вдвойне:

"Старинные часы", "Маэстро", "Посидим, поокаем" и прочие песни — они же не Пугачёвой принадлежат, а всему народу. Люди их любят, а теперь не могут слушать. А как быть мне? Для Пугачевой написана 71 песня! Почти все деньги, что я получал, были за них".

Новые песни, признаётся поэт, дохода не приносят вообще — он их в основном бесплатно отдаёт исполнителям. Так было, например, с "Любимые не умирают", которую исполнила Азиза.

К слову, Ильёй Резником написано много "патриотических" песен — "Наша армия самая сильная", "Служить России", "Посвящение президенту"…

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