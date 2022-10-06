Телеведущая Ксения Собчак не проживает вместе со своим супругом, художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Такой информацией поделился шоумен и блогер Рустам Солнцев.
"Они время от времени видятся, но каждый живет при себе. При своем", — приводит слова Солнцева "Дни.ру".
Блогер добавил, что вместе Собчак и Богомолов не живут.
На протяжении всего брака звёзд, поженившихся в 2019 году, про них ходит немало слухов, в том числе о разводе. Такие пересуды подогреваются недостатком информации, ведь сами Собчак и Богомолов предпочитают не посвящать публику в подробности своей семейной жизни.
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