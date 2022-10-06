Собчак попросила Корчевникова доказать свой патриотизм и отправиться на фронт

По мнению телеведущей Ксении Собчак, её коллеге, гендиректору канала "Спас" Борису Корчевникову нужно доказать свой патриотизм на деле, подав пример того, как должны вести себя россияне.

"Борис Корчевников, подайте пример, возьмите Певцова в его дорогом костюме и в окопы, в окопы", — сказала Собчак.

До этого блогер дала точно такой же совет актёру Дмитрию Певцову, предложив ему стать примером для молодёжи, отправляющейся в зону спецоперации. Собчак считает, что будет правильным, если Певцов сам отправится на фронт, а не будет рассуждать о патриотизме, сидя в "дорогом кашемировом костюме в уютной Москве".

Ранее в эфире Корчевников не смог сдержать эмоций, подвергнув критике бегущих из страны россиян. Телеведущий расплакался, говоря о том, что военные на фронте жертвуют собой ради Родины и нормальной жизни оставшихся в тылу.