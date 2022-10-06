Галкин* наслаждается красотой Испании, пока Пугачёва вновь обживается в Израиле

Шоумен Максим Галкин* обратился к поклонникам впервые после того, как его супруга Алла Пугачёва с детьми вернулась в Израиль.

Юморист сейчас находится в испанском городе Марбелье, в котором у него запланировано выступление. Галкин* поспешил показать поклонникам местные красоты, записав для них в соцсетях видео с балкона своего номера.

"Лунная дорожка. Я в замечательной Марбелье уже, в Испании. Красота, воздух, покой, прелесть. Всем большой привет", — прокомментировал снятое Максим Галкин*.

Несколькими днями ранее Пугачёва с детьми уехала в Израиль, предварительно выставив на продажу свой семейный замок в подмосковной деревне Грязь.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.