Шоумен Максим Галкин* обратился к поклонникам впервые после того, как его супруга Алла Пугачёва с детьми вернулась в Израиль.
Юморист сейчас находится в испанском городе Марбелье, в котором у него запланировано выступление. Галкин* поспешил показать поклонникам местные красоты, записав для них в соцсетях видео с балкона своего номера.
"Лунная дорожка. Я в замечательной Марбелье уже, в Испании. Красота, воздух, покой, прелесть. Всем большой привет", — прокомментировал снятое Максим Галкин*.
Несколькими днями ранее Пугачёва с детьми уехала в Израиль, предварительно выставив на продажу свой семейный замок в подмосковной деревне Грязь.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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