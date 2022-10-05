На "Русском радио" рассказали, почему не крутят песни Пугачёвой: неактуально

Алла Борисовна Пугачёва не позволяет поклонникам забыть о себе. Тем не менее, песни Примадонны российской эстрады давно перестали звучать на "Русском радио".

Издание NEWS.ru поинтересовалось, по какой причине песни Аллы Пугачёвой перестали звучать на одной из самых популярных отечественных радиостанций — "Русском радио". В холдинге "Русская медиагруппа", которой принадлежит в том числе эта радиостанция, ответили, что в эфир попадают прежде всего песни, которые нравятся слушателям в настоящее время.

"Если говорить о песнях Аллы Пугачёвой, её песен в эфире "Русского Радио" нет уже очень долгое время. Это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории", — передаёт издание комментарий медиахолдинга.

Ранее Алла Борисовна написала эмоциональный пост в своём микроблоге, признавшись, что счастлива от того, что её ненавидят люди, которых она всю жизнь терпеть не могла. По мнению певицы, россияне "были холопами, а стали рабами".