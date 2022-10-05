Константин Кинчев: я всем сердцем с нашей Армией, молюсь за Христово воинство!

В отличие от некоторых звёзд русского рока, покинувших страну после начала СВО, "неудобный" Константин Кинчев поддержал российскую армию и отложил на потом все свои вопросы к властям.

Константина Кинчева стали считать чуть ли не "мракобесом" после того, как он не согласился с введёнными властями ограничениями в период пандемии COVID-19. Но это, кажется, не повлияло на его мировоззрение: в действительно трудное время рокер-нонконформист остался вместе со своей страной. В интервью изданию argumenti.ru Кинчев рассказал, как происходящие в стране события трансформируются в художественные образы, которыми насыщен новый альбом "Дудка", выпущенный группой "Алиса" в сентябре. В частности, он уверен, что в "дивном новом мире" постхристианской цивилизации для него, как и для всех русских, место не предусмотрено.

Откликнулся музыкант и на события, связанные с проведением СВО на Украине. По словам Кинчева, для него это — "боль, боль и боль".

"Мне страшно наблюдать, как стравили один народ. По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь под Покровом Пресвятой Богородицы. Я всем сердцем с нашей армией, молюсь за Христово воинство! С нами Бог! А если с нами Бог, кто против нас? Да, и ещё… я — русский!" — заявил Константин Кинчев.