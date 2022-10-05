Музыкальный критик Сергей Соседов призвал сообщество не обращать внимания на "старуху брызжущую ядом", говоря о высказывании примадонны Аллы Пугачёвой.
Он подчеркнул, что теперь певице точно закрыт путь на Родину.
"Что обсуждать бредни маразматички? Если бы это было мнение авторитетного и достойного человека, то ладно. А обсуждать вышедшую в тираж старуху, давно брызжущую ядом на всех и вся, просто бессмысленно, — цитирует Соседова StaarHit.
Кроме того, по мнению Соседова, у Пугачёвой давно нет "армии поклонников", что делает её высказывание про "рабов и холопов" пустым и ненужным.
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Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.