Соседов высказался о заявлении Пугачевой: "Бредни маразматички!"

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал сообщество не обращать внимания на "старуху брызжущую ядом", говоря о высказывании примадонны Аллы Пугачёвой.

Он подчеркнул, что теперь певице точно закрыт путь на Родину.

"Что обсуждать бредни маразматички? Если бы это было мнение авторитетного и достойного человека, то ладно. А обсуждать вышедшую в тираж старуху, давно брызжущую ядом на всех и вся, просто бессмысленно, — цитирует Соседова StaarHit.

Кроме того, по мнению Соседова, у Пугачёвой давно нет "армии поклонников", что делает её высказывание про "рабов и холопов" пустым и ненужным.