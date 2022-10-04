Директор Моисеева: слухи о криминальном следе в смерти артиста — бред

Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох назвал слухи о криминальном характере смерти артиста бредом. Об этом сообщает Телеканал "360".

По словам собеседника издания, о возможном проведении проверки по этому вопросу ему ничего неизвестно.

"Я такую новость не видел, но думаю, что это чистый бред. У меня такой информации нет, честно говоря. Полный бред", — заявил Горох.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что столичные следователи якобы начали проверку обстоятельств гибели Моисеева. По данным издания, проверка СК организована по статьям об убийстве и о нанесении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть.

Напомним, исполнитель умер 27 сентября на 69-м году жизни. Он перенёс три инсульта с 2010 года.