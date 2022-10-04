Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Вадим Горшенин о бегстве призывников: в отпускные сезоны уезжает больше людей
Военкор Поддубный сообщил, что ВСУ готовят новые удары по позициям ВС РФ
Качиньский призвал НАТО разместить своё ядерное оружие в Польше
Оппозиционера Каца* обвинили в "актах гуманитарной агрессии против Украины"
Глава Черноморского флота проверил, как готовят мобилизованных в Крыму
Ветеран разведки Клупов: главной целью контрударов ВСУ изначально был Херсон
Шурыгин: ВСУ в ответ на спецоперацию РФ использовали "сталинское ноу-хау"
Эксперт Кондратьев об ультиматуме "Газпрома" Молдавии: может прекратить поставку
Никулин: применение тактического ядерного оружия – "последний козырь" России

Директор Моисеева: слухи о криминальном следе в смерти артиста — бред

Шоу-бизнес

Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Горох назвал слухи о криминальном характере смерти артиста бредом. Об этом сообщает Телеканал "360".

По словам собеседника издания, о возможном проведении проверки по этому вопросу ему ничего неизвестно.

"Я такую новость не видел, но думаю, что это чистый бред. У меня такой информации нет, честно говоря. Полный бред", — заявил Горох.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что столичные следователи якобы начали проверку обстоятельств гибели Моисеева. По данным издания, проверка СК организована по статьям об убийстве и о нанесении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть.

Напомним, исполнитель умер 27 сентября на 69-м году жизни. Он перенёс три инсульта с 2010 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров
Популярное
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться

Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.

Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Силовые структуры
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Силовые структуры
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Людмила Черткова Зеленский "отменяет" Путина: "признать юридически ничтожным" Людмила Черткова Сергей Лебедев От любви до ненависти: кто умудрился поссорить Россию с Украиной Сергей Лебедев Любовь Степушова США готовятся развязать военный конфликт в Казахстане Любовь Степушова
Россия
Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной
Общество
Пугачёва ответила недоброжелателям: "Были холопами, стали рабами"
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Силовые структуры
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Последние материалы
Оппозиционера Каца* обвинили в "актах гуманитарной агрессии против Украины"
Директор Моисеева: слухи о криминальном следе в смерти артиста — бред
Зеленский "отменяет" Путина: "признать юридически ничтожным"
Глава Черноморского флота проверил, как готовят мобилизованных в Крыму
Ветеран разведки Клупов: главной целью контрударов ВСУ изначально был Херсон
Шурыгин: ВСУ в ответ на спецоперацию РФ использовали "сталинское ноу-хау"
Эксперт Кондратьев об ультиматуме "Газпрома" Молдавии: может прекратить поставку
Никулин: применение тактического ядерного оружия – "последний козырь" России
ВСУ усилили обстрел Энергодара - снаряды летят в район ТЭС
Африканская чума свиней миновала Оренбургскую область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников