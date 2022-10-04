Нет смысла мобилизовать творческих людей, заявил журналист Денис Сорокин. По его мнению, работники этой сферы ничего "тяжелее авторучки" не держали в руках.
"Вот, не дай бог отправят Даню Козловского на фронт. Что он там может сделать? Ничего", — пояснил Сорокин журналистам.
По мнению эксперта, неподготовленные творческие люди могут получить на фронте "психологическую травму", но не принести при этом никакой пользы армии.
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