Журналист Сорокин о частичной мобилизации: "Не дай бог отправят Козловского"

Нет смысла мобилизовать творческих людей, заявил журналист Денис Сорокин. По его мнению, работники этой сферы ничего "тяжелее авторучки" не держали в руках.

"Вот, не дай бог отправят Даню Козловского на фронт. Что он там может сделать? Ничего", — пояснил Сорокин журналистам.

По мнению эксперта, неподготовленные творческие люди могут получить на фронте "психологическую травму", но не принести при этом никакой пользы армии.