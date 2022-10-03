Актёр "Твин Пикса" МакЛоклен признался в непонимании всех замыслов Дэвида Линча

Актёр "Твин Пикса" Кайл МакЛоклен признался в непонимании всех замыслов Дэвида Линча.

В интервью The A. V. Club актёр фильмов "Дюна", "Синий бархат" и сериала "Твин Пикс" Кайл МакЛоклен признался, что не всегда понимает художественное видение Линча. Он сказал, что зрителям фильмов Дэвида Линча не нужны ответы на все вопросы, им необходимо просто воспринимать работу режиссёра такой, какая она есть.

"Я много чего не понимаю, но мне это и не нужно, честно говоря. Его фильмы действительно основаны на некоем опыте, и они задают зрителю много вопросов, а ответов даётся не так уж много", — заявил МакЛоклен.

Линч по сей день остаётся одним из самых загадочных кинорежиссёров. Его картины являются головоломками, и поклонники продолжают очаровываться видением Линча.