Адвокат: опасений для возбуждения уголовного дела против Собчак нет

На сегодняшний момент в прессе нет информации ни от Ксении Собчак, ни от СК РФ о существовании каких-то экспертиз, могущих изобличить или подтвердить основания, которые могли бы лечь в основу обвинения. Об этом сообщил кандидат юридических наук, звёздный адвокат Андрей Алёшкин, комментируя Pravda.Ru возможность возбуждения уголовного дела в отношении известной ведущей.

"Пока, как я понял с её слов, она находится в статусе свидетеля. Я предполагаю, что если дело возбуждено по клевете, например, то Ксения Анатольевна могла не знать о том, что информация, которую даёт её собеседник в интервью, является ложной. Здесь надо ещё установить, знала ли она о том, что эта информация порочна, ложна и так далее, может ли её сам гость подтвердить какими-либо документами или фактическими обстоятельствами, ссылками на какие-то документы, то есть аргументировать то, что он говорит", — пояснил юрист.

Он добавил, что закон наказывает непосредственно человека, который сам эту клевету произнёс, и, соответственно, того, кто её распространил, то есть СМИ, в данном случае канал Собчак.

По мнению собеседника издания, нужно установить обстоятельства: первое — является ли материал клеветой, а второе — знала ли Собчак о том, что это клевета. И после этого можно сделать прогноз того, что будет.

"Поэтому я на данной стадии не вижу никаких опасений ни для административного состава, ни для уголовного", — заметил адвокат.

Он считает, что вырезать сейчас эти фрагменты из передачи или нет — право Собчак.

И если она сомневается в правдивости материала, она, конечно, его добровольно удалила, заключил Алёшкин.

Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело против Собчак за фейки.