Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В учебном центре в Свердловской области умерли двое мобилизованных
Сивков: спецоперация на Украине может закончиться революцией в России
В администрации Санду назвали сообщения о мобилизации в Молдавии фейком
Звезда ЛГБТК-фильма "Дружки" Билли Айкнер обвинил натуралов в провале картины
ВСУ потеряли два батальона при попытке прорваться к Каховской ГЭС
Офицер ЛНР Сергеев: в Кременной и Сватово у ВСУ нет шансов прорвать оборону
В Минэкологии Подмосковья опровергли данные о росте поголовья медведей в регионе
Кисида сделал неожиданное заявление: Токио нужен мирный договор с РФ
Венгерские эксперты: Россия сотворила чудо, находясь под санкциями

Адвокат: опасений для возбуждения уголовного дела против Собчак нет

Шоу-бизнес

На сегодняшний момент в прессе нет информации ни от Ксении Собчак, ни от СК РФ о существовании каких-то экспертиз, могущих изобличить или подтвердить основания, которые могли бы лечь в основу обвинения. Об этом сообщил кандидат юридических наук, звёздный адвокат Андрей Алёшкин, комментируя Pravda.Ru возможность возбуждения уголовного дела в отношении известной ведущей.

Адвокат: опасений для возбуждения уголовного дела против Собчак нет

"Пока, как я понял с её слов, она находится в статусе свидетеля. Я предполагаю, что если дело возбуждено по клевете, например, то Ксения Анатольевна могла не знать о том, что информация, которую даёт её собеседник в интервью, является ложной. Здесь надо ещё установить, знала ли она о том, что эта информация порочна, ложна и так далее, может ли её сам гость подтвердить какими-либо документами или фактическими обстоятельствами, ссылками на какие-то документы, то есть аргументировать то, что он говорит", — пояснил юрист.

Он добавил, что закон наказывает непосредственно человека, который сам эту клевету произнёс, и, соответственно, того, кто её распространил, то есть СМИ, в данном случае канал Собчак.

По мнению собеседника издания, нужно установить обстоятельства: первое — является ли материал клеветой, а второе — знала ли Собчак о том, что это клевета. И после этого можно сделать прогноз того, что будет.

"Поэтому я на данной стадии не вижу никаких опасений ни для административного состава, ни для уголовного", — заметил адвокат.

Он считает, что вырезать сейчас эти фрагменты из передачи или нет — право Собчак.

И если она сомневается в правдивости материала, она, конечно, его добровольно удалила, заключил Алёшкин.

Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело против Собчак за фейки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров
Популярное
Силовые структуры
ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области

Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.

ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
ВСУ несут крупные потери в ходе наступления в Херсонской области
Силовые структуры
Иван Охлобыстин: "В Красном Лимане начались массовые казни"
Анжела Якубовская Театр Моссовета решил сделать подарок актёрам и зрителям в виде новой пьесы Анжела Якубовская Сергей Лебедев Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса Сергей Лебедев Людмила Черткова Частичная мобилизация вызвала сбой в нарративе "я никому ничего не должен" Людмила Черткова
Военные новости
Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс
Общество
Экс-помощница спикера ГД высказалась жёстче Кадырова: "Прекратите врать людям!"
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Последние материалы
В администрации Санду назвали сообщения о мобилизации в Молдавии фейком
Звезда ЛГБТК-фильма "Дружки" Билли Айкнер обвинил натуралов в провале картины
ВСУ потеряли два батальона при попытке прорваться к Каховской ГЭС
Офицер ЛНР Сергеев: в Кременной и Сватово у ВСУ нет шансов прорвать оборону
В Минэкологии Подмосковья опровергли данные о росте поголовья медведей в регионе
Кисида сделал неожиданное заявление: Токио нужен мирный договор с РФ
Адвокат: опасений для возбуждения уголовного дела против Собчак нет
Пассажирские самолёты без иллюминаторов набирают популярность
Венгерские эксперты: Россия сотворила чудо, находясь под санкциями
Дочь Беглова может зарабатывать на мобилизованных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников