Актёр сериала "След" призвал артистов не уклоняться от мобилизации

Российский актёр, военный корреспондент в Донбассе Георгий Тесля-Герасимов раскритиковал коллег, которые уклоняются от частичной мобилизации. Он счёл этот поступок "подлым и омерзительным".

Вместе с этим звезда сериала "След" поблагодарил российских артистов, которые готовы отправиться на фронт. По мнению актёра, медийные личности являются обычными гражданами нашей страны.

"Если ты артист, то это ещё ни о чём не говорит", — сказал Тесля-Герасимов, слова которого приводит издание "Народные новости".

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати во время частичной мобилизации отправился в Узбекистан. Однако музыкант вернулся и заявил о готовности принять участие в военной спецоперации РФ на Украине.