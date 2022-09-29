Директор Пугачёвой призналась, что ничего не знает об отъезде певицы

По признанию Елены Чупраковой, директора певицы Аллы Пугачёвой, ей ничего не известно о намерении своей подопечной покинуть Россию.

Таким образом Чупракова отреагировала на информацию о том, что Пугачёва опять улетела в Израиль в компании своих детей, Гарри и Лизы.

"Я не в курсе, не знаю. (Она) не говорила", — сказала Чупракова в беседе с РИА Новости.

Ранее в СМИ распространилась информация об отъезде Пугачёвой, которая, по слухам, улетела в Израиль без обратного билета.