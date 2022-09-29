По признанию Елены Чупраковой, директора певицы Аллы Пугачёвой, ей ничего не известно о намерении своей подопечной покинуть Россию.
Таким образом Чупракова отреагировала на информацию о том, что Пугачёва опять улетела в Израиль в компании своих детей, Гарри и Лизы.
"Я не в курсе, не знаю. (Она) не говорила", — сказала Чупракова в беседе с РИА Новости.
Ранее в СМИ распространилась информация об отъезде Пугачёвой, которая, по слухам, улетела в Израиль без обратного билета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.